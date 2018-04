Voetbalstage waant zich al op WK in Rusland 10 april 2018

De voetbalstage die voetbalclub Eendracht Buggenhout tijdens deze paasvakantie op de terreinen van de Platteput organiseert, staat al helemaal in het teken van het nakende WK Voetbal deze zomer. Onder het motto 'Op weg naar het WK in Russia' krijgen de deelnemende kinderen deze week elke dag gevarieerde voetbaltrainingen aangeboden. "Maar ook alternatieve spelvormen komen aan bod", zegt Annick Bruggeman van het Jeugdbestuur Eendracht Buggenhout. "Aan de stage nemen tientallen kinderen deel en daar zijn we heel blij om." Gisteren gingen ze alvast met veel enthousiasme van start. Vandaag brengen de jongsten een bezoek aan een binnenspeeltuin en woensdag gaan de oudsten zwemmen.





(DND)