Voetbalstage bij Eendracht 04 april 2018

Eendracht Buggenhout organiseert ook dit jaar een voetbalstage. Die vindt plaats van maandag 9 tot donderdag 13 april, de tweede week van de paasvakantie. De club kiest voor een formule van vier dagen. Op het programma staan gevarieerde voetbaltrainingen en alternatieve spelvormen. Thema is 'Op weg naar het WK in Russia'. Kinderen geboren tussen 2003 en 2013 kunnen deelnemen. De trainingen starten telkens om 9.30 uur en duren tot 16 uur. Er is wel voor- en na-opvang van 7.30 uur tot 17 uur. De voetbalstage vindt plaats op de sportterreinen van sportcomplex De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Meedoen kost 100 euro, elke dag een warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen. Info en inschrijvingen: www.eendrachtbuggenhout.com. (DND)