Vlaams Belang maakt top-5 en lijstduwer bekend Nele Dooms

03 september 2018

16u15 1 Buggenhout Vlaams Belang Buggenhout maakt de top vijf van haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. Naast lijsttrekker Steven Creyelman, huidig gemeenteraadslid, krijgt bovendien ook de lijstduwer een gezicht. Dat is Albert Van Nuffel.

Nummer twee op de lijst is 47-jarige Tamara Lauvrijs. Zij was in 2000 de eerste verkozene voor Vlaams Belang in Buggenhout en zetelde tot 2012 in de gemeenteraad. Tamara is bestuurslid van de afdeling. Derde kandidaat op de lijst is Joris Verhaegen (46) uit Opstal. Hij is penningmeester van Vlaams Belang Buggenhout.

Naast deze twee bekende namen in Buggenhout, plaatst Vlaams Belang ook twee nieuwkomers in haar top vijf. Vierde kandidaat op de lijst is de 37-jarige Cindy De Vliegher. Cindy is onder andere gekend als de voormalige uitbaatster van de cafetaria van sportcentrum De Pit en heeft aandacht voor sociaal zwakkeren en mensen met een beperking.

Björn Hofmans (39) uit Opdorp vervolledigt de top vijf. Hij is bestuurslid en voormalig trainer van de U9 bij voetbalclub Rangers Opdorp en medewerker van de Keisdruppers. Björn wil zich niet alleen bezighouden met het sportieve beleid, maar is ook sterk begaan met verkeersveiligheid.

Lijstduwer Albert Van Nuffel is voorzitter van Vlaams Belang Buggenhout. De 56-jarige Van Nuffel is licentiaat Economie van opleiding, was gemeenteraadslid van 2006 tot 2012 en focust zich vooral op financiën, milieu en landbouw.