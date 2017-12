Vijftiende kerstfeest VZW Samen opnieuw succes 02u28 0 Foto Geert De Rycke Maria Beeckman (rechts vooraan) kwam met enkele vriendinnen van het kerstfeest genieten. Buggenhout De VZW Samen heeft in Buggenhout dit jaar voor de vijftiende keer op rij zijn kersfeest gegeven voor alleenstaande, sociaal zwakkeren en zieke mensen.

De VZW zorgt voor een gratis kerstdiner met de nodige ambiance en ontspanning. "Bij het binnenkomen kregen ze een hapje en een drankje aangeboden. En voor onze vijftiende verjaardag mocht dit toch iets specialer zijn", aldus organisatrice Nadine Sertijn.





"We hebben ook net als elk jaar enkele optredens en als afsluiter hebben we ook nog aan iedereen een pot confituur gegeven", klinkt het. De zaal zat opnieuw afgeladen vol en de aanwezigen genoten zichtbaar van het lekkere maal.





Onder hen bevond zich ook de 80-jarige Maria Beeckman samen met haar vriendinnen. "Het is de eerste keer dat ik hier kom. Ik verloor enkele maanden geleden mijn man en met deze dagen is het niet leuk om alleen te zitten, dus heb ik met wat vriendinnen afgesproken om naar hier te komen", aldus Maria. "Ik zag het eerst niet zo goed zitten, maar ik heb er enorm van genoten en ik zou volgend jaar bijzonder graag terugkomen als het mij lukt", klinkt het.





Pakketten

Naast het kerstdiner maakte de VZW ook verschillende pakketten om uit te delen in de buurt. "In totaal hebben wij zo'n 120-tal pakketten verdeeld voor de mensen een gezellige kerst te gunnen, je kan je niks mooier inbeelden", besluit Sertijn. (KBD)