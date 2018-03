Vijfdejaars SiViBu op uitwisseling 29 maart 2018

De vijfdejaars van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout leerden leeftijdsgenoten uit het buitenland beter kennen. Ze ontvingen meer dan veertig jongeren uit Sicilië en Zwitserland. Die waren te gast in de gezinnen van de Buggenhoutse leerlingen. "Deze uitwisselingen zijn een echte traditie", zegt coördinator Michaël Buyle. "Het zijn mooie ervaringen, en soms ontstaan zelfs vriendschappen voor het leven. De jongeren leren elkaar én elkaars cultuur kennen. Als school zetten we hier op in omdat we overtuigd zijn dat het leidt tot respect voor verschillende culturen en een openheid naar de wereld toe."





(DND)