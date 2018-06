Vijf met glas te veel op achter stuur 12 juni 2018

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen weekend een verkeersactie georganiseerd. 169 bestuurders werden gecontroleerd. Vijf onder hen hadden te veel gedronken. Een chauffeur kreeg een rijverbod van drie uur, de andere vier bestuurders moesten hun wagen zes uur langs de kant zetten. Daarnaast werden ook zes onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel. Twee chauffeurs waren buitenlanders. Verder werden er ook nog pv's opgesteld voor technische eisen en verzekering. Een bromfiets werd in beslag genomen omdat hij maar liefst 108 kilometer per uur kon rijden. Tot slot was er nog een pv voor smaad. (KBD)