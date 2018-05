Vijf bestuurders onder invloed 11 mei 2018

02u29 1

Politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft bij een grote verkeerscontrole op hun grondgebied vijf bestuurders betrapt op het sturen onder invloed. Vier chauffeurs bliezen alarm en moesten hun rijbewijs voor drie uur inleveren. Eén chauffeur kreeg een rijverbod van zes uur opgelegd. Daarnaast werden er ook 848 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Slechts 34 van hen duwden het gaspedaal iets te diep in. Daarnaast stelde de politie ook nog tal van andere inbreuken vast. Twee bestuurders kregen een pv voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Er werd ook een kind in de koffer ontdekt. Drie bestuurders kregen een pv voor het rijbewijs. Eén reed met een voorlopig wanneer het niet toegelaten was, de andere twee waren geen drager van het rijbewijs. Verder werden er ook twee onmiddellijk inningen uitgeschreven voor het negeren van een verbodsbord. Tot slot werden er ook nog pv's opgesteld voor de keuring en de niet verzekering van een voertuig. (KBD)