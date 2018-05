Vier jaar cel na messteek aan moeder 02 mei 2018

Patrick V.W. uit Buggenhout is in de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een celstraf van vier jaar na opzettelijke slagen en verwondingen.





De man viel zijn eigen moeder aan met een mes. Ook de thuisverpleegster deelde in de klappen. De feiten dateren van 12 december 2017. De beklaagde had toen een hele fles whisky opgedronken, in combinatie met medicatie die hij al nam. Hij werd toen bijzonder agressief en sleurde zijn moeder door de woonkamer. Daarna stak hij haar ook neer.





De thuisverpleegster kwam toen net binnen, en ook zij werd aangevallen. Gelukkig kon ze ontsnappen en de hulpdiensten verwittigen.





De man gaf toe dat hij met een probleem kampte. De man werd dus schuldig bevonden aan de feiten. De poging doodslag werd door de rechtbank wel omgevormd tot opzettelijke slagen en verwondingen. (KBD)