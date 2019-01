VIDEO: Sneeuw? Daar wijken de lessen voor ! Nele Dooms

22 januari 2019

12u35 0

Het was er wat langer op wachten, maar eens de lessen overal goed en wel begonnen, startte dan toch ook in Buggenhout en omstreken de eerste sneeuwval. Voor de leerlingen van de Vrije Basisschool van Opstal was dat voldoende om de lessen te staken. “Wie geeft er nu les Frans als buiten de sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen en sneeuwpret lonkt”, zegt juf Barbara van het vijfde leerjaar. “Wij trokken dus met de klas snel naar buiten om te genieten van de sneeuw die ons nu te beurt valt. Het gebeurt al zo weinig, dan moet je geen kansen laten voorbij gaan.” De voetbalterreinen en -parking aan de Dreef boden de ideale omgeving voor wat speelplezier. De kinderen hadden alvast aan een centimetertje sneeuw voldoende om zich te amuseren. Sneeuwballen vlogen al snel door de lucht. Met heel veel pret tot gevolg.