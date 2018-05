Victor zorgt voor viergeslacht 26 mei 2018

De kleine Victor De Ridder zorgt voor een viergeslacht in zijn familie. De baby is ondertussen vier maanden oud. Fiere papa is Nils De Ridder (27) uit Buggenhout. Eddy De Ridder (52) uit Buggenhout heeft zich nu al voorgenomen om zijn kleinkind als opa goed te verwennen. En Raymond De Ridder (83) uit Beveren maakt het viergeslacht helemaal compleet.





(DND)