Verkeersmaatregelen voor carnaval 02 maart 2018

03u05 0

Opstal viert dit weekend carnaval. De Orde van de Jeinen voorziet op zondag 4 maart een mooie stoet met tal van wagens. De vorming van de stoet gebeurt in de Potaardestraat. Vanaf 14 uur trekken de wagens door de Molenstraat, Krapstraat, Meir, Stenenstraat en Ravenstraat, Broekstraat, Processiestraat en Varentstraat. De Broekstraat is sinds gisteren afgesloten van aan het Hof Ter Koppen tot de Kerkweg, tot en met maandag 5 maart. Er geldt ook een parkeerverbod. Dat is ook van toepassing in de Putweg en alle straten van het parcours. De Korte Dreef, de Dreef en de verkavelingsbaan die op Dreef uitkomt, worden éénrichting. Op maandag 5 maart vindt de 'Voil jeanetten en sjieke boerenmadammenstoet' plaats. De deelnemers vertrekken om 13.30 uur aan café De Ster en trekken vervolgens door het centrum. De Stenenstraat wordt afgesloten van 12 tot 13.30 uur. Het Hof Ter Koppen wordt afgesloten voor alle verkeer van 13.30 tot 14.30 uur.





(DND)