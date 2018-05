Verkeersmaatregelen voor Baloise Belgium Tour 22 mei 2018

De Baloise Belgium Tour, vroeger de Ronde van België, is vandaag en morgen te gast in Buggenhout. Dat houdt ook een enkele verkeersmaatregelen in. Vandaag vindt de ploegenvoorstelling plaats om 18.15 uur op het kerkplein. Daarvoor zijn zowel de Kerkstraat als het kerkplein een hele dag afgesloten. Het stationsplein wordt afgesloten tussen Klaverveld en station. Het ACC zal alleen bereikbaar zijn via de Pastorijstraat. In de Kerkstraat en de Stationsstraat geldt ook een parkeerverbod. Meteen na de ploegenvoorstelling vindt een volksfeest met The Soulbrothers en dj Eddy Del White plaats. Hiervoor blijven Kerkstraat en kerkplein afgesloten. Morgen start in Buggenhout om 12.05 uur een rit in lijn met aankomst op de Provincialebaan, aan de kerk van den Briel in de namiddag. Zowel de Kerkstraat als het kerkplein zijn afgesloten, net als de Provincialebaan. Vanaf 18.30 uur zal de Provincialebaan wel voor de bewoners tussen Brielstraat en Sint-Amands bereikbaar zijn vanuit Sint-Amands. De Stationsstraat is afgesloten tussen 7 en 14 uur tussen Vierhuizen en het station. In het Klaverveld is alleen plaatselijk verkeer toegelaten. (DND)