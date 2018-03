Verkeershinder rond Dries door internationale plantenmarkt 19 maart 2018

02u30 0

Er zal zich aanstaande weekend verkeershinder voordoen rond de Dries in Opdorp. Aanleiding is de jaarlijkse internationale plantenmarkt op zondag 25 maart. Om de plantenmarkt veilig te laten verlopen zal het Buggenhoutse gemeentebestuur een aantal extra verkeersmaatregelen treffen. Zo wordt de Dries afgesloten voor de markt gedurende de hele dag, van 6 tot 20 uur. Alleen in het deel tussen Damstraat en Vitsstraat is er verkeer mogelijk in beide richtingen. Er geldt ook een parkeerverbod langs de Dries vanaf 6 uur 's morgens. Dat is ook het geval voor het deel vanaf de rotonde in de rijrichting van de Vitsstraat, aan de kant van de woningen. In de Veldstraat geldt een parkeerverbod vanaf het kruispunt met de Vitsstraat tot de Hofstee. (DND)