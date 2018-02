Verkeersborden met sprinkhaantjes voor veiligere schoolomgeving 07 februari 2018

02u42 0 Buggenhout Gemeentelijke basisschool Sprinkhaantje van Buggenhout maakt volop werk van verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daarvoor krijgen verschillende drukbezochte plaatsen in Buggenhout een uniek verkeersbord. Daar zijn sprinkhaantjes op te zien.

"We signaleren hiermee een plaats waar veel Sprinkhaantjes komen", legt directeur Koen Robberechts uit. "Het gaat om plaatsen waar onze leerlingen op weg naar school langskomen. De bordjes kunnen andere weggebruikers erop wijzen dat ze langs een schooltraject komen en dus voorzichtig moeten zijn. Bovendien willen we met deze actie onze schoolkinderen sensibiliseren om goed zichtbaar te voet of met de fiets naar school te komen. Zo hopen we op een verhoogde waakzaamheid van leerlingen, buurtbewoners en passanten om de schoolomgeving extra veilig te maken."





Fluo

De actie met de verkeersborden is een vervolg op een project van het Sprinkhaantje rond verkeersveiligheid dat al langer loopt. Zo vond vorige maand de 'Helm-Op-Fluo-Top-actie' plaats. Leerlingen moesten dan zoveel mogelijk met fluohesje en fietshelm naar school komen. "Het lukte bijna alle kinderen om tijdens de donkere wintermaanden goed zichtbaar naar school te komen", zegt Robberechts tevreden. "Zowat iedereen spaarde genoeg punten op z'n kaart voor een leuke beloning." (DND)