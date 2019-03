Verkeersbord om zwaar verkeer uit Brielstraat te houden Nele Dooms

29 maart 2019

15u25 0

Het gemeentebestuur van Buggenhout laat een verkeersbord plaatsen aan het begin van de Brielstraat, ter hoogte van de Provincialebaan. Dat moet in de toekomst voorkomen dat er vrachtwagens de straat inrijden. “Tot nu toe stond er een dergelijk bord op het einde van de Brielstraat, aan de grens met de gemeente Puurs-Sint-Amands”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Dat stelt dat vrachtwagens verboden zijn, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Maar op deze plaats heeft het natuurlijk weinig zin en dus laten we het aan het begin van de straat zetten.” Door deze ingreep zullen voortaan alleen nog vrachtwagens voor plaatselijke leveringen, zoals bijvoorbeeld voor het magazijn van AB Inbev of het Boerinneke in Sint-Amands, de Brielstraat in mogen. “We ontlasten zo de dorpskom van de Ouden Briel”, zegt Hermans. “Doorgaand zwaar verkeer kan niet meer.”