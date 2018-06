Verenigingen slaan handen in elkaar voor kermisweek 13 juni 2018

Verschillende verenigingen uit Opdorp zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de jaarlijkse kermisweek in Opdorp. Op en rond de Dries is er van 29 juni tot 8 juli vanalles te beleven. Daarvoor werken Keisdruppers, Jeugdraad, Schuttersvereniging Hogeweg, Rangers, jaarmarktcomité, Capelderij, Opdorpse Vrienden, Okra, duivenmaatschappij Union, Parafoontjes, Landelijke Gilde, petanqueclub De Driesvrienden en Middenstand Opdorp Leeft samen. "We beloven een drukke kermisperiode met onder andere een kermisbal, sfeerterras, wielrennen, dorspbarbecue, rommelmarkt en jaarmarkt", klinkt het bij de organisatoren.





