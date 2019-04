Verdachte legt verklaring af in 20 jaar oude cold case: “Cliënt had nooit intentie om Jens te doden” Koen Baten

12 april 2019

12u23 0 Buggenhout Jurgen R. heeft nooit de intentie gehad om Jens De Block uit Sint-Niklaas te doden, dat laat advocaat Frank Scheerlinck weten. De man werd op 19 maart opgepakt na bijna twintig jaar omdat hij via DNA-onderzoek als verdachte werd aangeduid in deze zaak. Het DNA werd gebruikt uit het onderzoek van de kanaalmoord uit Buggenhout, waar de beklaagde twee jaar cel voor heeft gekregen, omdat hij hielp bij het verbergen van het lijk. “Hij is onschuldig aan moord of doodslag", aldus Frank Scheerlinck.

Wat er zich net heeft afgespeeld op 22 oktober 2000 is nog altijd niet duidelijk. Het gerecht heeft na bijna twintig jaar verdachte Jurgen R. opgepakt, maar over het motief of zijn rol in de zaak is op dit moment nog altijd onduidelijkheid. “Het klopt dat hij inderdaad verklaringen heeft afgelegd tegenover de federale gerechtelijke politie, maar niet tegen de onderzoeksrechter”, zegt Scheerlinck. “Wat hij verklaard heeft, zal ik me niet over uitspreken, dat is geheim van het onderzoek. Ook niet over de schuld of onschuld, dat is voor in de rechtszaal, maar ik wil wel duidelijk zeggen dat hij niet de intentie had om Jens te doden", klinkt het.

Jens De Block werd op die bewuste oktober een paar keer gestoken met een bierglas en daarna met een mes om het leven gebracht. Jurgen R. zou betrokken geweest zijn bij de feiten, maar het parket vermoedt dat er ook nog andere personen een rol speelden. Tot op vandaag zijn er nog geen nieuwe verdachten opgepakt.

“Wij willen ook benadrukken dat Jurgen R. geen fantast is. Hij heeft altijd zijn onschuld staande gehouden en dat bewijst ook het vonnis in de kanaalmoord, waar Yves H. veroordeeld werd tot 30 jaar en Jurgen R. de vrijspraak kreeg (R. kreeg de vrijspraak voor moord, maar dus wel twee jaar cel omdat hij hielp bij het verbergen van het lijk)”, besluit Scheerlinck.