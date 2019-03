Verdachte in cold case op Jens De Block eerder al veroordeeld in moordzaak Jurgen R. ontkent alle feiten en zegt dat hij niets met deze moord te maken heeft. Koen Baten

20 maart 2019

11u42 8 Buggenhout Jurgen R., de 43-jarige man uit Buggenhout die maandag werd opgepakt en in verdenking werd gesteld van de moord op Jens De Block (29), is geen onbekende voor het gerecht. De man werd vorig jaar al veroordeeld voor twee jaar cel als medeplichtige en het verbergen van een lichaam in de zogenaamde kanaalmoord uit Buggenhout. Via DNA in deze zaak kwamen ze de man op het spoor en kon hij gearresteerd worden.

De moord op Jens De Block (29) dateert intussen al van 22 oktober 2000. De jongeman, die bij een motorbende was aangesloten, kreeg die avond verschillende steken op zijn lichaam, vermoedelijk met een kapot bierglas. De man werd die ochtend dood teruggevonden aan de Houtbriel in Sint-Niklaas, vermoedelijk na een eerdere vechtpartij op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Bijna 20 jaar lang vonden ze geen enkel spoor, maar dankzij het DNA-onderzoek en de vergelijking in deze zaak werd de veertiger opgepakt in zijn woning.

Hij werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden. De man blijft alle feiten ontkennen en zegt dat hij niets met deze moord te maken heeft. Iets wat hij ook beweerde in de kanaalmoord, dat hij zich had laten meeslepen en enkel het lichaam had verborgen. Vrijdag komt hij opnieuw voor de raadkamer, tot dan wil zijn raadsman geen informatie kwijt. Hij wil eerst het dossier inkijken alvorens ze een grondige uitspraak willen doen over de schuld van hun cliënt.

Het parket onderzoekt ook nog of er andere daders bij de feiten betrokken waren. Stemmen gaan op dat R. nogal een meeloper was en makkelijk te beïnvloeden was. Men houdt er rekening mee dat er mogelijks nog twee andere verdachten in deze moord betrokken waren. Het DNA-onderzoek die Jurgen aanduidde als eerste verdachte is honderd procent sluitend, dus dat hij al iets met deze zaak te maken heeft valt nog moeilijk te ontkennen.

