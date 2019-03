Verdachte in cold-case moord aangehouden Linkte enkel DNA hem aan de moord op Jens De Block? Koen Baten

12u28 0 Buggenhout Buggenhoutenaar Jurgen R., die verdacht wordt in de moord op Jens de Block op 22 oktober 2000, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. De verdachte, die geen onbekende is voor het gerecht en ook al eerder terecht stond bij de kanaalmoord op Eric Van Spitael, zal de gevangenis dus nog niet verlaten.

De moord op Jens De Block gebeurde intussen al bijna 19 jaar geleden. De jongeman van 29 werd toen verschillende keren gestoken met een kapot bierglas. Hij werd dood aangetroffen in de Houtbriel in Sint-Niklaas, vermoedelijk na een gevecht. Al die jaren werd er geen spoor gevonden, tot het DNA vergeleken werd met dat van Jurgen R.

Intussen blijft het onduidelijk wat de man zelf verklaard over deze feiten. In de wandelgangen weerklinkt dat niet alleen DNA hem gelinkt heeft aan deze moord, maar dat er vermoedelijk ook iemand geklikt heeft. Hier wordt gekeken in de richting van Yves H., die dertig jaar cel kreeg in de kanaalmoord en tijdens het proces liet vallen dat hij nog meer wist over zijn compagnon. Frank Scheerlinck en Anthony Mallego, advocaten van de beklaagde, houden de lippen stijf op elkaar en willen het nieuws niet bevestigen. “Wij geven geen enkele commentaar op de feiten en het dossier dat nu hangende is, wij kunnen enkel zeggen dat hij aangehouden blijft", aldus advocaat Frank Scheerlinck. Mogelijk was Jurgen R. niet alleen betrokken bij de moord en worden er nog andere verdachten gezocht. Wie er bij de moord nog betrokken is, is op dit moment nog niet duidelijk.

Voor de kanaalmoord kreeg Jurgen R. twee jaar celstraf. Volgende maand moet hij opnieuw voor de raadkamer verschijnen.