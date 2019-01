Verbeteringswerken om veiligheid fietsers en voetgangers te verhogen Nele Dooms

09 januari 2019

16u03 0

Er zullen de komenden maanden verschillende verbeteringswerken plaatsvinden om de veiligheid van fietsers en voetgangers in Buggenhout te verhogen. Dat kondigt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V) aan. Een eerste project is al gestart aan de kleuterschool in de Meir in Opstal. Een aannemer is er bezig met de heraanleg van het voetpad, zodat het beter begaanbaar is. “Maar ook op andere plaatsen wordt de weginfrastructuur aangepakt, vooral ten gunste van de schoolgaande jeugd”, zegt schepen Hermans. “Zo wordt ook het fietsbaantje achter de Pit en naast de sportterreinen aan de Platteput richting de Hanenstraat grotendeels heraangelegd in asfalt.” Het zebrapad in de Kerkstraat, rechtover het gemeentehuis, zal bovendien een opknapbeurt krijgen. Ook het verkeersplateau in de Kasteelstraat, ter hoogte van het kruispunt van de Kalkenstraat met Bosdreef, wordt volledig heraangelegd. In het Klaverveld komen nieuwe boordstenen.