Veertigjarigen vieren feest Nele Dooms

12 november 2018

De veertigjarigen van Buggenhout kwamen samen in Hof ter Buecken voor een groot feest. “Omdat je maar één keer in je leven veertig jaar wordt, besloten we te vieren met iedereen die in Buggenhout woont, woonde of zijn jeugd versleet”, zegt Tamara Bogaerts van het organiserend comité. “De avond is een groot succes geworden. Er was heel wat lekker eten en er kon gedanst worden tot in de vroege uurtjes. Op die manier hebben we er een geweldige en gezellige avond van gemaakt, met alleen maar toffe mensen.”