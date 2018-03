Vastenvoettocht voor goed doel 06 maart 2018

Buggenhout is dit weekend toe aan de 44ste Vastenvoettocht. De organisatoren rekenen op een dikke 1.500 deelnemers. Die stappen 25 kilometer voor het goede doel en laten zich sponsoren. "De vorige editie bracht 30.000 euro op", zegt Luc Van Driessche, één van de stuwende krachten. "Die centen gaan naar kleinschalige projecten in de derde wereld, die allemaal een link hebben met Buggenhout." Vertrekken voor de Vastenvoettocht op zaterdag 10 maart kan tussen 8 en 9 uur aan Parochiaal Centrum Nicolaas, aan de Jachtweg. Info: 0476-68.91.79 of via driesbug@hotmail.com. (DND)