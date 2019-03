Vastenvoettocht doet wandelen voor goed doel Nele Dooms

14 maart 2019

17u11 0

De jaarlijkse Vastenvoettocht doet ook dit jaar weer wandelen voor het goede doel. Het evenement in Buggenhout is ondertussen aan de 45ste editie toe en lokt steevast ruim 1.500 deelnemers. Die stappen dan 25 kilometer voor het goede doel en laten zich daarvoor sponsoren. De centen die dat oplevert, gaan telkens naar kleinschalige projecten in de derdewereld, die allemaal een link hebben met Buggenhout. De Vastenvoettocht staat op zaterdag 16 maart op het programma. Vertrekken kan tussen 8 en 9 uur. De start is voorzien aan Parochiaal Centrum Nicolaas, aan de Jachtweg in Buggenhout. De deelnemers kunnen beschikken over de parkings van het sport- en cultuurcentrum De Pit, aan de Platteput. Iedereen is welkom om mee te wandelen.