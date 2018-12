Vanden Avenne dient opnieuw aanvraag tot uitbreiding in Bewoners en gemeente gekant tegen plannen Nele Dooms

19 december 2018

16u37 0 Buggenhout Het koelvriesbedrijf Vanden Avenne uit de Hanenstraat in Buggenhout heeft opnieuw een aanvraag voor uitbreiding van de firma ingediend. Rond de aanvraag van de omgevingsvergunning is een openbaar onderzoek gestart. Dat zorgt weer voor onrust in de buurt. Het dossier sleept al jaren.

Al sinds 2010 probeert Vrieshuis Vanden Avenne, gespecialiseerd in de opslag van producten die voor lange tijd in koel- en vriescellen bewaard moeten blijven, uit te breiden op haar site aan de Hanenstraat. Het bedrijf is daar al sinds 1977 gehuisvest en heeft naar eigen zeggen nood aan meer ruimte om de opslag van plasma en plasmaderivaten voor alle Europese Rode Kruis-instellingen te kunnen blijven garanderen. De site wordt immers beschouwd als één van de belangrijkste opslagplaatsen van Europa. Omwonenden kanten zich echter al evenveel jaren tegen de plannen. Zij zien een uitbreiding van dik 9.000 vierkante meter, voor de bouw van nieuwe koelruimtes voor opslag van diepvriesproducten en een nieuwe machinekamer, niet zitten. Daar horen ook nieuwe laad- en loskades bij, een blusvijver en verschillende aanpassingswerken. In een tweede fase zou er nog eens 6.000 vierkante meter bijkomen, voor nieuwe vrieshuizen.

Om uit de impasse te geraken, diende Vanden Avenne vorig jaar een aanvraag voor een gewestelijk planologisch attest in, om het agrarisch gebied waar de uitbreiding voorzien is te laten omzetten in industriegebied. Daarmee passeerde het bedrijf het Buggenhoutse gemeentebestuur, dat eveneens al altijd aangaf niet te vinden te zijn voor een uitbreiding. Voor zo’n planologisch attest is immers het gewest bevoegd. Omwonenden dienden in het voorjaar 2017 nogmaals tal van bezwaarschriften en protesten in.

Slag thuisgehaald

“Maar wat blijkt nu?”, zegt Robert Van Ransbeeck, één van de buurtbewoners. “Het bedrijf heeft zijn slag thuisgehaald voor het planologisch attest, ondanks al onze bezwaren. De bevoegde instanties hebben met al ons protest totaal geen rekening gehouden. Daardoor kan het bedrijf nu een aanvraag tot uitbreiding voor die eerste fase indienen.”

Het Buggenhoutse gemeentebestuur bracht de naaste buren op de hoogte van de aanvraag met een aangetekend schrijven. De plannen van het dossier liggen ter inzage in het gemeentehuis tot 9 januari. Dat kadert binnen een openbaar onderzoek, waarbij omwonenden bezwaren kunnen indienen. “De timing tart alle verbeelding”, zegt Van Ransbeeck. “Midden de eindejaarsperiode en vlak voor een vakantie. En dan zitten we ook nog eens met een machtswissel in het gemeentehuis en een verhuis van gemeentelijke diensten met daarbij horende sluitingsdagen. We zijn in de buurt echt bang voor wat ons nog allemaal te wachten staat.”

Overlast

De bewoners vrezen geluidsoverlast, verkeersoverlast, onveiligheid, slaapstoornissen en beschadiging van eigendommen door trillingen van zwaar vrachtvervoer. Het Buggenhoutse schepencollege gaf de voorbije zomer nog een negatief advies rond het aangevraagde planologische attest. “Maar de beslissing ligt jammer genoeg boven ons hoofd”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans. “De gemeente blijft alleszins bij haar standpunt. Een uitbreiding als dit kan niet in een drukbewoonde omgeving als de Hanenstraat, vlakbij de dorpskern van Buggenhout. Dat overschrijdt de ruimtelijke draagkracht. Wij zullen ons dan ook binnen onze mogelijkheden blijven verzetten tegen de plannen.”