Vandalen besmeuren podium Vlaamse Feestdag 12 juli 2018

De overkapping van het podium op het kerkplein van Buggenhout werd besmeurd. Vandalen brachten op het achterste zeil met grafitti in grote letters 'Vlaanderen Barst!' op aan. De tekst was gisteren te lezen, net op de Vlaamse Feestdag 11 juli. Het podium was dan ook geplaatst naar aanleiding van de optredens in Buggenhout in het kader van Vlaanderen Feest. Wigbert kwam optreden. Om de beschadigingen te camoufleren tijdens de voorstelling werden er doeken voorgehangen.





(DND)