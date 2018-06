Van Grieken geeft een vat 29 juni 2018

Wie mee wil drinken van een gratis vat, moet zaterdag 30 juni in café Vierhuizen in Buggenhout zijn. Tom Van Grieken, nationaal voorzitter van Vlaams Belang, zakt dan af naar Buggenhout en trakteert. "Dat is het gevolg van een weddenschap die onze voorzitter heeft verloren", zegt gemeenteraadslid Steven Creyelman (VB). "Als we met Vlaams Belang Buggenhout op Facebook 500 likes haalden, zou onze voorzitter een gratis vat geven. Ondertussen staat de teller al ruim boven de 500 en is er dus geen ontsnappen aan. Als goed werkende plaatselijke afdeling verwelkomen we graag de voorzitter." Het gratis vat wordt gegeven om 20 uur. Café Vierhuizen bevindt zich aan de Vierhuizen in Buggenhout. (DND)