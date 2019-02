Valentijnsconcert voor Erkrido Nele Dooms

05 februari 2019

Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op tegen Kanker in Buggenhout, organiseert op zaterdag 9 februari een volgende Valentijnsconcert. Kristien Maes en Eric Dalemans riepen het initiatief meer dan tien jaar geleden in het leven ter nagedachtenis van hun dochter Dorien. Die overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Sindsdien zetten de ouders, samen met een team vrijwilligers, zich in om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Het Valentijnsconcert is aan de twaalfde editie toe. Zanger Jasper Steverlinck zal er muziek van zijn nieuwe album Night Prayer brengen. De organisatoren beloven kippenvelmomenten.

Aan het concert gaat een diner vooraf, met aperitief, in de refter van BUSO-school Spectrum, aan de Platteput in Buggenhout. Dat begint om 16.30 uur. Het concert zelf, in gemeenschapscentrum De Pit, start om 20.30 uur.

Info: http://erkrido.blogspot.com.