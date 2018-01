Universele quiz bij Restant 02u47 0

Tejater Restant van Buggenhout organiseert, in samenwerking met quizzmaster.be, voor de zevende keer een quiz. Die vindt plaats op zaterdag 20 januari. Deze universele quiz is geschikt voor zowel gelegenheidsquizzers als gepatenteerde bollebozen. Vragen van allerlei onderwerpen komen aan bod. De quiz start om 20 uur. Ploegen van maximum vijf spelers kunnen meedoen. Liefhebbers kunnen terecht in Tejatercafé Pallieter, aan de Broekstraat in Buggenhout. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: quiz@restant.be. (DND)