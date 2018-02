Uniek concert met kunst in De Pit 17 februari 2018

Beeldende kunstenaars Frank Steyaert uit Lebbeke en Jan Marmenout en de Poolse zangers Pawel Wojtasiewicz en Michal Goslinski slaan de handen in elkaar voor een uniek concert. Extra begeleiding komt er door de Armeense pianiste Hasmik Manukyan. Op het programma staat muziek van Händel, Purcell en Monteverdi. Jan Marmenout creëerde een artistieke film met wisselende kleurschakeringen als achtergrond voor dit concert. Ondertussen stelt Steyaert enkele keramische kunstwerken tentoon. Ze werden speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd. Het concert "Contrasten in Barokmuziek" wordt georganiseerd met steun van het Davidsfonds. Het vindt plaats op zaterdag 17 februari en begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de kassa. Info en inschrijvingen: ward.devos@absam-es.com en frank.steyaert@hotmail.com of 0475/275.661. (DND)