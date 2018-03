Uitstel werken Kerkstraat door vrieskou 02 maart 2018

03u04 0 Buggenhout Door de huidige vrieskou moeten de geplande werken in de Kerkstraat uitgesteld worden. Die zouden normaal deze week beginnen, maar de startdatum is nu verplaatst naar maandag 5 maart.

Een aannemer gaat aan de slag in het deel van de Kerktsraat tussen de spoorweg en de Kamerstraat. De klinkerverharding wordt er opgebroken en vervangen. In de plaats komt een asfaltverharding. Alle klinkers gaan uit de rijweg en de fundering van de straat wordt volledig vervangen.





De werken komen er omdat de klinkers momenteel op heel veel plaatsen verzakt zijn. Er vonden al diverse keren plaatselijke herstellingswerken plaats, maar de gemeente kiest nu voor een duurzamere oplossing. Door te werken met asfalt, moet een einde komen aan de geluidstrillingen waar de buurtbewoners last van hebben.





Plaatselijk worden ook de weggoten hersteld waar nodig. De werken duren tot de tweede helft van april. Gedurende die periode is dit deel van de Kerkstraat afgesloten voor verkeer. Chauffeurs moeten omrijden.





(DND)