U15 Rangers schrijft clubgeschiedenis 16 mei 2018

De spelers van de U15 van voetbalclub Rangers Opdorp hebben het seizoen afgesloten door clubgeschiedenis te schrijven. De jongeren zijn erin geslaagd de kampioenentitel binnen te halen. "Van de veertien matchen die gespeeld zijn, hebben onze U15 er twaalf gewonnen en twee gelijk gespeeld", zegt Steven Curinckx. "Liefst 88 gemaakte goals hebben ze op de teller. De beslissende match om de titel binnen te halen is dan ook duchtig gevierd, in het bijzijn van veel supporters. We zijn supertrots. Dankzij echte vriendschap binnen de ploeg was dit mogelijk."





(DND)