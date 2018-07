Tweede editie van burenfeest Kamerstraat is groot succes 13 juli 2018

De buren van de Kamerstraat in Buggenhout vieren de zomer. Daarvoor kwamen ze samen voor een groot feest op een weide aan Roost, een klein zijstraatje van de Kamerstraat. Hapjes en dranken stonden klaar, kinderen konden zich uitleven op een springkasteel en allerlei zomerse attributen waren voorhanden. Het buurtfeest was aan een tweede editie toe.





"Vorig jaar organiseerden we een eerste straatfeest om de draad van een lang vervlogen traditie weer op te pikken", zegt Stef Buys, een van de organisatoren. "Het werd zo positief onthaald door alle buren, dat er dit jaar een vervolg van gekomen is. Iedereen geniet met volle teugen."











