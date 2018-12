Twee spoorwegovergangen weer open Nele Dooms

14 december 2018

14u18 2 Buggenhout Twee van de drie gesloten spoorwegovergangen in Buggenhout zijn weer open. Daarmee komt een einde aan de grote verkeershinder die de sluiting de voorbije weken met zich meebracht.

De sluiting van drie van de vier spoorwegoverwegen in Buggenhout zorgde de voorbije weken voor flink wat verkeerschaos in de bosgemeente. Zowel de overweg in de Kerkstraat als die aan de Beukenstraat en Hooilaart werden gesloten door Infrabel, omdat de spoorwegmaatschappij er onderhoudswerken aan wilde uitvoeren. Ze bevinden zich alle drie op de spoorlijn 53 tussen Dendermonde en Londerzeel, die het Buggenhouts grondgebied volledig doorkruist. Door de sluiting moesten automobilisten omrijden langs de overweg van het Weiveld, de enige die nog open was in Buggenhout. Dat zorgde daar voor ellenlange files en druk verkeer, maar aan die ellende komt nu een einde. De overwegen in de Beukenstraat en Hooilaart zijn weer open voor het verkeer. De werken zijn er klaar.