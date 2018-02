Twee rijbewijzen ingetrokken bij snelheidscontroles 23 februari 2018

De politie van Buggenhout/Lebbeke heeft bij een snelheidscontrole 218 bestuurders betrapt op overdreven snelheid in hun politiezone. In totaal werden er 933 voertuigen gecontroleerd.





De controles vonden plaats op drie locaties. In de Baasrodestraat werden er 554 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren er één op de vier, of 117 chauffeurs, die sneller reden dan de toegelaten 50 kilometer per uur. In de Stationsstraat was één op de drie gecontroleerde bestuurders in overtreding. Hier werden 270 bestuurders gecontroleerd en 91 reden er te snel. De hoogst gemeten snelheid was er 105 per uur in de bebouwde kom.





Tot slot werden er in de Hoge Jan 116 voertuigen gecontroleerd. Hier waren vijf bestuurders die zich niet aan de toegelaten snelheid hielden. De politie trok ook twee rijbewijzen onmiddellijk in. (KBD)