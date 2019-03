Twee fotowedstrijden rond beeldenexpo op Dries Nele Dooms

16 maart 2019

12u53

Vereniging Het Middelpunt, die momenteel de tweejaarlijkse openlucht beeldententoonstelling organiseert, koppelt aan de expo ook twee fotowedstrijden. Tot 14 april loopt de tentoonstelling op en rond de Dries in Opdorp met beeldhouwwerken van een zestigtal kunstenaars tussen de duizenden bloeiende paasbloemen. De organisatoren hebben prijzen in petto voor wie naar de tentoonstelling komt, een mooie foto post van de kunstwerken op de Dries in interactie met de omgeving en bezoekers en die op de facebook-pagina van Het Middelpunt plaatst. “Bovendien schenkt kunstenaar Marf drie van zijn “ovengodjes” weg aan diegene die een selfie post op zijn facebook-pagina, zittend naast de het werk ‘dood’ op de tuinbank naast de kerk van Opdorp”, zegt Firmin De Brandt van Het Middelpunt. “De ‘ovengodjes’ zijn kleine keramisch beeldjes ter bescherming van grotere sculpturen tijdens het keramisch bakproces. Ze worden samen met het groot beeld in de oven geplaatst als een soort geluksbrenger, zodat de bak zal lukken.”