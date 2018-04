Tuinclub over eigen fruit kweken 18 april 2018

De Tuinclub Poort van Cyriel uit Opdorp organiseert op woensdag 18 april een informatieavond rond "Lekker fruit uit eigen tuin". Een deskundige geeft uitleg over aanplanten en onderhouden van pit- en steenfruit in een kleine boomgaard. Aandacht gaat ook naar het snoeien. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in De Poort Van Cyriel, aan de Dries in Opdorp. (DND)