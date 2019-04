Tuinclub leert werken met kruiden Nele Dooms

08 april 2019

De Tuinclub Poort van Cyriel van Opdorp organiseert op dinsdag 9 april een informatieavond over kruiden. Vooral lentekruiden staan in de kijker. Die hebben effect op onder andere het nierstelsel en urinewegen en zuiveren en ontgiften het lichaam. Deskundige Patricia Wuyts bespreekt de typische werking van verschillende kruiden en de toepassingen op medicinaal, cosmetisch en culinair gebied. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Poort van Cyriel, aan de Dries in Opdorp. Info: eugeen.hofmans@outlook.com.