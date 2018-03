Tuinclub leert over voorjaarssnoei 07 maart 2018

02u52 0

De Tuinclub Poort van Cyriel van Opdorp organiseert op zaterdag 10 maart een les over de voorjaarssnoei. Tijdens de workshop leren deelnemers fruitbomen snoeien. De lesgever zet de theorie om in de praktijk. De les start om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de tuin van de familie Van Der Wildt, aan de Damstraat 33 in Opdorp. Vooraf inschrijven is niet nodig. (DND)