Tuinclub geeft workshop voorjaarssnoei Nele Dooms

12 maart 2019

16u50 1

De Tuinclub van Cyriel en de Landelijke Gilde Opdorp organiseren op zaterdag 16 maart een workshop ‘lentesnoei’. De deelnemers leren hoe ze in het voorjaar hun fruitbomen kunnen snoeien. Lesgever van dienst is expert Guy De Kinder. Hij laat de cursisten de theorie meteen in praktijk omzetten. Alle deelnemers moeten daarom best een snoeischaar meebrengen en aangepaste kledij aantrekken. De workshop start om 14 uur. Geïnteresseerden verzamelen in de tuin van de familie Van Der Wildt, aan de Damstraat 33 in Opdorp. Vooraf inschrijven is niet nodig. Info: eugeen.hofmans@outlook.com of bart.vanbelle@hotmail.com.