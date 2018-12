Tuinclub geeft tips Nele Dooms

17 december 2018



De Tuinclub Poort van Cyriel van Opdorp organiseert op dinsdag 18 december een informatieavond over tuinieren. Thema van de avond is ‘goede en slechte buren’. Een deskundige geeft uitleg over combinatieteelten van groenten en kruiden. Aanwezigen krijgen te horen hoe combineren voor minder problemen met bepaalde ziekten en plagen zorgt, maar ook wat de nadelen zijn en krijgen tal van tips. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in De Poort van Cyriel, aan de Dries in Opdorp. De toegang is gratis. Info: eugeen.hofmans@outlook.com.