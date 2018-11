Traplift voor Sprinkhaantje Nele Dooms

26 november 2018

17u53 0

In de gemeentelijke basisschool ‘t Sprinkhaantje zal een elektrische traplift geïnstalleerd worden. De gemeenteraad van Buggenhout gaf haar fiat voor de aankoop en plaatsing daarvan. “De bedoeling is om de schoolgebouwen beter toegankelijk te maken voor mindervaliden”, zegt schepen van Onderwijs Wim Mommaers (N-VA). “Bovendien loopt er momenteel een leerling school die er gebruik kan van maken.” Het gemeentebestuur zal proberen om subsidie te verkrijgen voor het project bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.