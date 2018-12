Transformatie voor gemeentelijke diensten in ACC Eerst verbouwingen, daarna enkel nog dienstverlening op afspraak Nele Dooms

18 december 2018

14u13 1 Buggenhout De dienstverlening in het Administratief en Cultureel Centrum van Buggenhout krijgt een make-over. Inwoners die beroep willen doen op een gemeentelijke dienst, zullen daar voortaan een afspraak moeten voor maken. Daarvoor vinden de komende maanden grote verbouwingswerken op het gelijkvloers van het ACC plaats.

Buggenhout denkt al langer na over een nieuw dienstverleningsconcept. Dat wordt nu in praktijk gebracht. “Eén en ander heeft te maken met de eenmaking van OCMW- en gemeentebestuur, maar we willen vooral een efficiëntere dienstverlening voor onze bevolking”, zegt burgemeester Tom Van Herreweghe. “Er komt een afspraaksysteem om wachttijden aan onze diensten te verkleinen en inwoners beter te kunnen helpen. Een andere inrichting moet ook zorgen voor wat meer privacy als inwoners een beroep op één van onze diensten willen doen.”

Concreet betekent dit dat het gelijkvloers van het Administratief en Cultureel Centrum in de toekomst over een echt onthaal bij de ingang zal beschikken. Er komen ook uitgewerkte themabalies en spreekruimtes. Vanaf maart 2019 zullen de diensten er op afspraak werken. Ook de medewerkers van de sociale vleugel van het OCMW zullen vanaf het voorjaar in het ACC terug te vinden zijn, waar ze in spreekruimtes zullen werken.

Sluiten tijdens werken

Om dit allemaal waar te maken, starten in januari grote werken in het gebouw aan de Nieuwstraat. Tot nu toe konden inwoners op het gelijkvloers zomaar binnen springen tijdens de openingsuren en konden er terecht voor alles dat te maken heeft met milieu, stedenbouw, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, bevolking en burgerlijke stand. Dat zal vanaf januari 2019 niet meer het geval zijn. Door de verbouwingswerken op deze plaats verhuizen de loketten naar de Raadszaal op de tweede verdieping van het gebouw. Om die verhuis mogelijk te maken zal het ACC enkele dagen sluiten, op 2, 3, 4 en 7 januari 2019. Er is dan alleen een noodloket voor burgerzaken open.

Vanaf dinsdag 8 januari openen de loketten in de Raadszaal. De dienst Stedebouw zal vanaf dan het nieuwe afsprakensysteem al uittesten. “Als burgers een afspraak maken, laat dat ons toe om vooraf een dossier goed voor te bereiden en zo beter te kunnen helpen bij vragen”, klinkt het. “Mensen zullen aanvankelijk eerst nog gewoon kunnen langskomen, maar als er informatie opgezocht moet worden, zullen ze later nog nog eens opnieuw moeten komen.”

In maart 2019 verhuizen de diensten weer naar het gelijkvloers dat tegen dan helemaal omgebouwd moet zijn.