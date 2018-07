Tractorsluizen eindelijk een feit 10 juli 2018

02u30 0 Buggenhout De eerste tractorsluizen aan de Kuipstraat en de Lijnsebossen in Opstal zijn een feit. Buurtbewoners vroegen al heel lang maatregelen tegen het vele sluipverkeer langs de landelijke baantjes in deze buurt.

Bestuurders kiezen immers al te vaak een route om sneller door te steken van Buggenhout richting Lebbeke, terwijl de smalle wegen eigenlijk enkel bestemd zijn voor bewoners en landbouwers met hun tractor. "We zagen het verkeer hier de voorbije jaren alleen maar toenemen en bestuurders duwen het gaspedaal te fel in", kloegen omwonenden in het verleden. "Terwijl deze verkavelingsbaantjes net ideaal moeten zijn om te fietsen, durven wij met de kinderen zelfs niet de weg op met de fiets." Schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA) beloofde al lang tractorsluizen om het sluipverkeer een halt toe te roepen. Met die maatregel kunnen bestuurders niet meer doorrijden, maar kunnen boeren met hun tractor wel nog hun weilanden bereiken. De eerste tractorsluizen zijn nu een feit. "Het gaat om voorlopige exemplaren in een proefopstelling", zegt Mommaers. "We kijken dit een tijdje aan en zullen dan evalueren of dit de juiste oplossing is tegen het sluipverkeer. We zijn alleszins waakzaam, want we moesten de sluizen al eens vernieuwen omdat de eerste vernietigd werden. We moesten zelfs het naastliggend veld afschermen om te voorkomen dat automobilisten daar over gingen rijden om de sluizen te ontwijken." (DND)