Tractorsluis nog maar net een feit en al vernield Nele Dooms

07 januari 2019

16u41 0 Buggenhout De tractorsluis tegen sluipverkeer in de Driesenweg in Opstal is nog maar een feit of de betonnen constructie is al vernield. De zijkanten zijn kapotgeslagen en brokstukken zijn naast het middenstuk gelegd. Zo kunnen wagens toch weer door. Wie de feiten pleegde, is onduidelijk.

De voorbije maanden deed een proefopstelling dienst als tractorsluis, nadat buurtbewoners kloegen over het vele sluipverkeer langs de landelijke baantjes in de buurt van de Kuipstraat en de Lijnsebossen. Chauffeurs kiezen immers al te vaak een route om sneller door te steken van Buggenhout richting Lebbeke, terwijl de smalle wegen eigenlijk enkel bestemd zijn voor bewoners en landbouwers met hun tractor. Toenmalig schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA) zorgde voor tractorsluizen om het sluipverkeer een halt toe te roepen. Met die maatregel kunnen chauffeurs niet meer doorrijden, maar kunnen boeren met hun tractor wel nog hun weilanden bereiken. De proefopstelling werd positief geëvalueerd, zodat ze vervangen werd door een definitieve betonnen constructie. “Maar zelfs daar lijken sommige chauffeurs iets op te vinden”, betreurt Mommaers. “Hopelijk wacht de nieuwe bestuursploeg niet te lang met herstellingen. We denken dat die best in gestorte beton worden uitgevoerd in plaats van losse elementen, zodat alles nog steviger wordt.”