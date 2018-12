Tractorsluis Driesenweg definitief Nele Dooms

19 december 2018

17u20 1 Buggenhout De tractorsluis tegen sluipverkeer in de Driesenweg in Opstal wordt definitief. De gemeenteraad van Buggenhout keurde daarvoor het aanvullend verkeersreglement goed.

Buurtbewoners waren al lang vragende partij voor maatregelen tegen het vele sluipverkeer langs de landelijke baantjes in de buurt van de Kuipstraat en de Lijnsebossen. Chauffeurs kiezen immers al te vaak een route om sneller door te steken van Buggenhout richting Lebbeke, terwijl de smalle wegen eigenlijk enkel bestemd zijn voor bewoners en landbouwers met hun tractor. Schepen van Mobiliteit Wim Mommaers (N-VA) zorgde voor tractorsluizen om het sluipverkeer een halt toe te roepen. Met die maatregel kunnen chauffeurs niet meer doorrijden, maar kunnen boeren met hun tractor wel nog hun weilanden bereiken.

De eerste tractorsluizen werden de voorbije zomer een feit, aan de hand van proefopstellingen. “De situatie kreeg ondertussen een positieve evaluatie, zodat we ze definitief kunnen doorvoeren”, zegt Mommaers. “Daardoor kan er aan de Driesenweg ook een permanente opstelling komen als tractorsluis. De proefopstelling was nogal onderhevig aan beschadigingen en chauffeurs durfden ze te verplaatsen. In de plaats komt nu een betonnen constructie.”