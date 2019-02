Totaalrenovatie Vrije Basisschool Opstal in stroomversnelling Leerlingen moeten voor restauratiewerken naar containerklassen verhuizen Nele Dooms

06 februari 2019

13u21 7 Buggenhout Het ziet er naar uit dat de leerlingen van de Vrije Basisschool van Opstal de komende jaren in containers les zullen krijgen. Het schoolgebouw krijgt een grondige totaalrenovatie en dan kan er geen les gevolgd worden. Het dossier, dat al jaren aansleept bij de Cel Erfgoed, zit eindelijk in een stroomversnelling. De containers krijgen een plaats aan de bibliotheek op de site Patattenmolen.

Het schoolgebouw van de Vrije Basisschool van Opstal, tussen Putweg en Broekstraat, is al jaren officieel beschermd als monument. Het maakt deel uit van de site waar ook de kerk, de pastorie en het klooster, waar nu het nursinghome van Avalon onderdak heeft, toe behoren, alles samen volledig beschermd. Maar het schoolgebouw heeft zijn beste tijd gehad. Meer nog, meer dan tien jaar geleden werd al een restauratiedossier ingediend, bij wat toen nog Monumentenzorg heette, om de nodige subsidie te bekomen.

Maar de wachttijden daar zijn lang. Om toch enige vaart in de zaak te krijgen, is het Opstalse schoolbestuur een spoedprocedure gestart. Door een erfgoedpremie bij hoogdringendheid aan te vragen, probeert de school de zaken te bespoedigen. Kevertjes in het hout van het dakgebint helpen daarbij. “De beestjes zijn ondertussen wel bestreden, maar het hout is aangetast”, zegt directeur Lut Moernaut. “Niet dat er problemen met veiligheid zijn, dan zouden we kinderen niet meer in het gebouw laten. Maar het dak moet natuurlijk wel vernieuwd worden. Bedoeling is bovendien een totaalrenovatie uit te voeren van het volledige gebouw, met ook aanpak van de bestaande muren, buitenschrijnwerk enzovoort. Dat zal natuurlijk in fasen gebeuren.”

Vier jaar in containerklassen

Dat de Vrije Basisschool op zoek is naar een plaats om tijdens de renovatiewerken containers te plaatsen, kwam tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Buggenhout ter sprake. Oppositieraadslid Joris Verhaegen (VB) wilde weten of die containers op de gemeentelijke parking in de Putweg, langs de chirogebouwen, zouden komen. “Dat is een denkpiste geweest, maar die is weer verlaten”, weet schepen François Suys (CD&V). “In de plaats is het terrein iets verderop op de site Patattenmolen, naast de bibliotheek, uit de bus gekomen. De containers zullen daar toch snel vier jaar staan.”

Dat beaamt ook directeur Moernaut. “In totaal zullen er elf containers komen”, zegt zij. “Dat is een modulebouw die aan alle comfort voorziet, zodat er echt degelijke klaslokalen ingericht kunnen worden. Om die inrichting rond te krijgen, zouden de containers in juni geplaatst moeten worden zodat ze zeker tegen september, bij de start van een nieuw schooljaar, klaar voor gebruik zijn. Het was voor ons wachten op een principieel akkoord van het gemeentebestuur over de locatie, om hier concreet werk van te kunnen maken.”

Of de renovatiewerken effectief in september starten, is nog koffiedik kijken. “Streefdoel is natuurlijk zo snel mogelijk, maar op dat vlak zijn we afhankelijk van het fiat van de Cel Erfgoed en Europese aanbestedingen om aannemers aan te duiden”, weet Moernaut.