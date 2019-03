Topeditie voor plantenmarkt Nele Dooms

24 maart 2019

15u29 0

Een topeditie is het geworden voor de jaarlijkse internationale plantenmarkt in Opdorp. Rond de Dries in Opdorp stonden zowat voor een kilometer verspreid allerlei standhouders om bloemen, planten en tuinmateriaal aan de man te brengen. De lentezon deed er nog een schepje bovenop om nog eens duizenden bezoekers naar het gebeuren te leiden. “De Plantenmarkt is elke keer een voltreffer, maar we zijn toch erg afhankelijk van het weer”, zegt Hilde Mertens van het Plantenmarktcomité. “Dankzij een lentezonnetje dit weekend is er dan ook een grotere opkomst. En dat zien we natuurlijk graag gebeuren.” Bezoekers van de plantenmarkt konden tegelijkertijd ook genieten van de openlucht beeldententoonstelling en beeldenroute die Het Middelpunt op en rond de Dries organiseerde. De harmonie Met Moed Vooruit, het Kinderkoor en het Parafonenkoor zrogden voor muziek. Natuurpunt liet kinderen aan de slag gaan met wilgenhout, er vonden begeleide wandelingen naar de gerestaureerde ijskelder plaats en de kerk en heemkring Ter Palen hielden opendeur.