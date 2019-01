Toneelgroep Cocktail met Oscar op de planken Nele Dooms

18 januari 2019

13u04 0

Toneelgroep Cocktail van Buggenhout is klaar voor een nieuwe productie. Het amateurgezelschap brengt de komedie ‘Oscar’, een klassieker van Claude Magnier. De regie is in handen van Stijn De Wolf.

“Het gaat zakenman Barnier voor de wind, maar de man is ambitieus en dol op geld”, zegt De Wolf. “Om het onderste uit de kan te halen, wil hij zich omringen met het beste personeel. Zo komt de jurist Christian Martin bij hem in dienst. Dat loopt goed tot de speelse Martin bij de baas om opslag komt vragen én de hand van zijn dochter. De anders al humeurige Barnier kan er niet om lachen. En dat verbetert er niet op als blijkt dat zijn dochter Colette al maanden verliefd is op zijn chauffeur, Oscar.” Cocktail belooft met het stuk een avond vol humor en ludieke verwarringen. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 18, zaterdag 19, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 januari, en vrijdag 1 en zaterdag 2 februari, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Beukenhof, Broekstraat in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 9 euro. Info en reservatie: theatergroepcocktail@gmail.com of 0471/31.36.58.