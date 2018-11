Toneel in Dagcentrum Eindelijk Nele Dooms

12 november 2018

Vzw Eindelijk, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, uit Buggenhout plant op dinsdag 13 november de theatervoorstelling ‘TERUG!’. Actrice Rein Decoodt, die zelf een hersenletsel heeft opgelopen, brengt haar eigen verhaal in deze theatermonoloog. In 2009 trok de jonge actrice Rein door Mexico. Ze liep er een boosaardige bacterie op. Na een lange strijd weet ze dat ze niet meer zal worden wie ze was. Zowel fysiek als psychisch is ze getekend door onzichtbare en zichtbare littekens. Samen met theatermaker Dirk Pauwels brengt Rein dit autobiografisch relaas. De voorstelling begint om 15 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Dagcentrum van Eindelijk, aan het Klaverveld in Buggenhout. De toegang is gratis. Info: bea.vdb@dagcentrum-eindelijk.be of 052/47.46.14.