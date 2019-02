Toch geen verkoop voor pastorie: gemeente wil gebouw zelf restaureren Oppositiepartij N-VA reageert vol ongeloof op beslissing Nele Dooms

01 februari 2019

13u19 3 Buggenhout De pastorie van Buggenhout zal dan toch niet verkocht worden. De nieuwe CD&V-meerderheid heeft dat beslist en haalt de verkoop uit het meerjarenplan. “We willen het gebouw zelf restaureren”, zegt burgemeester Pierre Claeys. Oppositiepartij N-VA, die vorige legislatuur als meerderheidspartij nog stond op de verkoop van het gebouw, reageert vol ongeloof op de beslissing.

Rond de pastorie van Buggenhout-centrum, gelegen aan de Pastorijstraat, is al heel wat te doen geweest. Het pand staat al dik vijf jaar leeg, sinds het vertrek van de pastoor. Het is dan wel een historisch pand én beschermd als monument, het verkeert allerminst in optimale staat. Het gebouw wordt wel nog gebruikt door de Kerkraad, voor activiteiten en vergaderingen. Omdat het gemeentebestuur vorige legislatuur niet meteen een andere invulling voor het gebouw had, kondigde het de verkoop ervan aan. Daarop trok de Kerkraad aan de alarmbel. De gemeente ging eerst overstag voor de Kerkraad en zette de verkoop ‘on hold’, maar eind 2016 klonk dan toch dat het gebouw onherroepelijk verkocht zou worden. Dat moest 400.000 euro opbrengen, een bedrag dat in de begroting werd opgenomen. De verkoop kreeg een akkoord van toenmalige meerderheidspartijen NCD, N-VA en Open Vld, maar een neen-stem van Vlaams Belang en CD&V die vorige legislatuur in de oppositie zaten.

CD&V keert beslissing om

Nu de kaarten anders liggen en CD&V in de meerderheid zit, keert die de beslissing om. Dat bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadszitting bij de bespreking van het nieuwe meerjarenplan 2019. N-VA-oppositieraadslid Wim Mommaers merkte op dat de verkoopsom van 400.000 euro uit de begroting geschrapt leek. Dat werd bevestigd door schepen van Financiën François Suys (CD&V) en burgemeester Pierre Claeys (CD&V).

“We gaan de pastorie toch niet verkopen”, zei burgemeester Claeys. “We kiezen voor een andere piste, namelijk zelf restaureren. De pastorie is een prachtig gebouw, met een mooi park als omgeving. Dat kan zeker dienstig zijn voor de gemeenschap. Om naar ideeën voor een herbestemming te polsen, is het nog te vroeg. We bewandelen enkele denkpistes op dat vlak, maar kunnen daar nog niets over zeggen. Ook een raming van kosten is nog niet gemaakt.”

Ongeloof

Bij oppositiepartij N-VA klonk ongeloof. “Het is een heel vreemde beslissing om plots niet te verkopen, zonder dat er zicht is op een studie over herbestemming of een concreet toekomstplan. Laat staan dat de kostprijs van zo’n project gekend is. Weet ook dat voor een restauratie de gemeente nog maar op 60 procent subsidie kan rekenen van Erfgoed Vlaanderen in plaats van de 80 procent van vroeger. Er is geen behoeftestudie en er is geen budget, maar toch wordt beslist de pastorie te houden. Dat is compleet absurd.”

Oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) wees er Mommaers op dat de oppositie, waar vorige legislatuur ook CD&V nog toe behoorde, altijd tegen de verkoop van de pastorie geweest is. “Ik ben blij te merken dat ze de vroeger NCD’ers die nu bij hun partij zitten daar ook van kunnen overtuigen hebben”, zei hij. “De verkoop van patrimonium is altijd een verarming van de gemeente. Bovendien heeft de pastorie een grote cultuur-historische waarde. Maar we moeten wel realistisch blijven. Als kosten zodanig hoog oplopen en niet in verhouding staan met een toekomstige beslissing, moeten we toch goed nadenken over een behoud.”